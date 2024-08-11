За 7 месяцев в ГАИ Сыктывкара поступило 66 сообщений о пьяных водителях

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За первые семь месяцев 2024 года на телефон Дежурной части ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару поступило 66 сообщений о водителях, которые, по мнению граждан, могли находиться за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Из этих сообщений 42 были подтверждены сотрудниками полиции, что свидетельствует о высоком уровне осведомленности и ответственности жителей города в вопросах обеспечения безопасности на дорогах.

Пресс-служба МВД по Республике Коми напоминает, что с февраля 2023 года действует инициатива, направленная на привлечение граждан к борьбе с нарушителями правил дорожного движения. Теперь любой свидетель противоправных действий на дороге может не только передать информацию в полицию, но и получить за это денежное вознаграждение. К таким нарушениям относятся управление транспортным средством водителем, не имеющим права на управление, либо лишенным этого права, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также случаи, когда водитель скрывается с места дорожно-транспортного происшествия, в котором он участвовал.

Размер денежного вознаграждения за одно подтвержденное сообщение составляет 3000 рублей. Однако важно отметить, что эта сумма выплачивается за вычетом подоходного налога, что делает акцию не только полезной для общества, но и прозрачной с юридической точки зрения.

Введение данной меры стало значительным шагом в повышении безопасности на дорогах Сыктывкара и всей Республики Коми. Полиция активно сотрудничает с жителями, а они, в свою очередь, всё чаще проявляют гражданскую ответственность. Система вознаграждений мотивирует людей быть более внимательными и не оставаться равнодушными к нарушениям, которые могут привести к трагическим последствиям.

Анализируя статистику, можно отметить, что почти в 64% случаев информация, поступившая от граждан, подтверждается, что свидетельствует о высокой эффективности внедренного механизма. Эти данные также говорят о том, что водители, находящиеся в состоянии опьянения, представляют серьёзную угрозу на дорогах, и борьба с ними требует совместных усилий всех участников дорожного движения.