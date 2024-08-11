Опрыскиваю огурцы — и про паутинного клеща больше не вспоминаю: от вредителя даже следа не останется — никаких нервов

Паутинный клещ является настоящей проблемой для всех садоводов, ведь справиться с ним сложнее, чем с любым видом тли. Часто этот вредитель появляется на огурцах, из-за чего вы в один момент можете остаться без урожая, поэтому важно действовать сразу.

Бороться с опасными насекомыми нужно комплексно, ведь использование одного средства может не дать необходимого эффекта. Лучше отказаться от использования химии, ведь она может оказать негативное воздействие на урожай.