Плодородность земли вырастет в разы: после выкопки лука и чеснока внесите в почву это — не навоз и не компост
- 07:13 11 августа
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- Служба новостей
Чтобы почва стала плодородной, вовсе не обязательно постоянно её рыхлить и вносить подкормки. Можно создать компостную грядку, на которой овощи будут расти очень хорошо и давать отличный урожай. Агроном Ксения Давыдова рассказала "Хибинам", что нужно сделать.
1. Создание траншеи. После выкопки лука или чеснока выкопайте глубокую траншею посередине грядки.
2. Органика. Летом и осенью заполняйте траншею скошенной травой, листьями, опилками, сорняками (но не корневищами) и другими материалами.
3. Активизация полезных бактерий. Поливайте грядку «Байкалом», чтобы органика быстрее перегнивала и «чистый» перегной обогащал почву.
4. Полив. В засушливые дни поливайте грядку регулярно.
В октябре присыпьте органику землёй, а грядку накройте плёнкой для ускорения перегнивания.
Компостная грядка имеет преимущества перед простой компостной кучей. В грядке происходит гниение органики прямо в земле. В результате почва насыщается полезными элементами. Получается богатая и рыхлая земля, которая позволит вырастить богатый урожай. Попробуйте сделать компостную гряду и убедитесь сами.