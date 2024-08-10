Вот, что будет на рынке вторичного жилья после 13 августа - как подорожают квартиры
- 22:03 10 августа
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- Служба новостей
В мае 2024 года на вторичном рынке недвижимости наблюдалось замедление роста цен. Новые тенденции, связанные с изменением условий льготной ипотеки, могут существенно повлиять на стоимость жилья в ближайшие месяцы. С 13 августа покупатели, для которых льготная ипотека станет недоступной, могут переключиться на вторичный рынок, что приведет к постепенному росту цен на жилье.
Так, в мае 2024 года замедление роста цен на вторичном рынке было зафиксировано в сообщении издания "Life" (18+). В городах-миллионниках цены увеличились всего на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что является довольно скромным показателем. В апреле 2024 года рост составил 0,7% по сравнению с мартом.
В начале лета в Москве цены на жилье снизились на 0,1%, достигнув уровня 332 000 рублей за квадратный метр. В то же время в Санкт-Петербурге цены выросли на 0,3%, достигнув отметки 202 000 рублей за квадратный метр. Продавцы активно торгуются и готовы предоставлять скидки до 5%, а иногда и до 10–15%.
Крупные скидки часто предлагают продавцы, которые долго не могут продать свою недвижимость и стремятся ускорить этот процесс. Среди них могут быть владельцы квартир, планирующие переезд в другой город, или те, кто торопится по личным и семейным обстоятельствам, например, семьи, которым требуется больше пространства после рождения ребенка.
Не стоит ожидать резкого увеличения медианной стоимости жилья. Скорее всего, рынок будет демонстрировать плавный рост с июля по декабрь 2024 года, с прибавкой не более 1% ежемесячно. Это приведет к постепенному сокращению разницы между ценами на вторичное и первичное жилье.
С экономической точки зрения, можно предположить, что с 13 августа покупатели, не получившие господдержку на новостройки, будут обращать внимание на рынок вторичной недвижимости. Однако, если у человека были планы приобрести жилье с помощью ипотеки, но он не получил субсидию, покупка квартиры может стать для него недоступной даже на вторичном рынке, сообщает sevastopolmedia.ru.