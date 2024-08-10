В Сыктывкаре 25-летняя девушка влезла в большие долги из-за мошенников

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В Сыктывкаре 25-летняя девушка стала очередной жертвой телефонных мошенников, действовавших по одной из самых распространенных и коварных схем. Несмотря на многочисленные предупреждения полиции и общественных организаций, граждане по-прежнему оказываются уязвимы перед хитроумными злоумышленниками, которые используют манипуляции и психологическое давление для достижения своих преступных целей.

Как сообщают в пресс-службе МВД по Республике Коми, инцидент начался с телефонного звонка, который в будущем станет началом серьезных финансовых проблем для молодой женщины. Позвонивший представился сотрудником одной из сотовых компаний и сообщил, что сим-карта девушки будет вскоре заблокирована. Чтобы предотвратить это, он попросил сообщить код-пароль, который придет в SMS-сообщении.

Девушка, не заподозрив подвоха, продиктовала комбинацию цифр. Этот шаг стал первым звеном в цепи событий, которая привела к тому, что она потеряла значительную сумму денег. Через несколько минут после передачи кода ей вновь позвонили. На этот раз звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Чтобы предотвратить это и обезопасить свои финансы, ей предложили понизить кредитный рейтинг.

Под давлением обстоятельств, не имея достаточных знаний о финансовых процессах и доверяя звонящему, девушка согласилась выполнить указания. Ей предложили оформить несколько микрозаймов на общую сумму 1,5 миллиона рублей и перевести средства на так называемую «страховую ячейку». Мошенники заверили ее, что таким образом деньги будут в безопасности, и после завершения операции они будут возвращены на ее счет.

Однако после того, как все необходимые операции были выполнены и деньги переведены на указанный счет, связь с «банковским сотрудником» внезапно оборвалась. Злоумышленники перестали отвечать на звонки, и только в этот момент сыктывкарка осознала, что стала жертвой тщательно спланированного мошенничества. Осознание произошедшего привело к шоку и растерянности, ведь за считанные минуты она лишилась крупной суммы денег.