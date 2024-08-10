В Коми девушка на Kia Rio сбила молодого мужчину прямо на пешеходном переходе

Вчера, 9 августа, в Ухте произошла авария, в результате которой пострадал пешеход. Инцидент произошел на проспекте Ленина, одной из центральных улиц города.

По данным, предоставленным УГИБДД МВД по Республике Коми, ДТП произошло около 20:09, когда молодая девушка, 2004 года рождения, находясь за рулем автомобиля Kia Rio, сбила пешехода.