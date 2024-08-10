В Коми девушка на Kia Rio сбила молодого мужчину прямо на пешеходном переходе
- 15:45 10 августа
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- Дмитрий Толстенёв
Вчера, 9 августа, в Ухте произошла авария, в результате которой пострадал пешеход. Инцидент произошел на проспекте Ленина, одной из центральных улиц города.
По данным, предоставленным УГИБДД МВД по Республике Коми, ДТП произошло около 20:09, когда молодая девушка, 2004 года рождения, находясь за рулем автомобиля Kia Rio, сбила пешехода.
Согласно предварительной информации, водитель двигалась по проспекту Ленина в направлении улицы Интернациональной. В момент аварии она проезжала участок дороги напротив дома No75, когда на нерегулируемом пешеходном переходе произошел наезд на молодого человека, 1992 года рождения. Пешеход пересекал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, что и стало причиной столкновения.
Пострадавший пешеход получил ушибы и ссадины обоих коленей и левого локтя. Несмотря на травмы, госпитализация не потребовалась, и он был осмотрен на месте происшествия. Серьезных повреждений, которые могли бы представлять угрозу его жизни и здоровью, не выявлено.
Водитель автомобиля, по данным полиции, имеет водительский стаж с 2022 года. За время своего опыта вождения девушка не привлекалась к административной ответственности, что свидетельствует о ее соблюдении правил дорожного движения. Однако, этот инцидент указывает на необходимость повышенного внимания и осторожности при управлении транспортным средством, особенно вблизи пешеходных переходов.