Сыктывкарца приговорили к 15 годам за госизмену и подготовку диверсии
- 21:45 9 августа
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- Инесса Богатая
Сыктывкарца Никиту Игушева приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену, участие в террористической организации и подготовку диверсии.
Суд признал Игушева виновным в передаче данных об уязвимых местах радиотелевизионного центра Коми военизированной организации с целью планирования диверсий. В октябре 2023 года он вошел в состав украинского военизированного объединения, признанного в России террористическим, собрал и передал фотографии и видео стратегического объекта.
Игушев был задержан в декабре 2023 года при попытке пересечь российско-украинскую границу в Белгородской области. При оглашении приговора суд учитывал 2, 5 года, которые он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Время, проведенное под стражей с 14 декабря 2023 года, зачтут в общий срок лишения свободы.