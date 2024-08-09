Сыктывкарца приговорили к 15 годам за госизмену и подготовку диверсии

Суд признал Игушева виновным в передаче данных об уязвимых местах радиотелевизионного центра Коми военизированной организации с целью планирования диверсий. В октябре 2023 года он вошел в состав украинского военизированного объединения, признанного в России террористическим, собрал и передал фотографии и видео стратегического объекта.

Игушев был задержан в декабре 2023 года при попытке пересечь российско-украинскую границу в Белгородской области. При оглашении приговора суд учитывал 2, 5 года, которые он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Время, проведенное под стражей с 14 декабря 2023 года, зачтут в общий срок лишения свободы.