Залила 3 литра в слив — засор улетел со свистом: дешевый раствор стал спасением — больше не "хлюпаю" вантузом

Засор в раковине на кухне — проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждая хозяйка. Благо, справиться с ней можно подручными средствами, которые наверняка уже есть в доме.

Хозяйки по достоинству оценили простой метод, который не оставит от засора и следа. Самодельный состав заливают в слив на ночь, а утром просто промывают трубы горячей водой.