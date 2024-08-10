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Залила 3 литра в слив — засор улетел со свистом: дешевый раствор стал спасением — больше не "хлюпаю" вантузом

Залила 3 литра в слив — засор улетел со свистом: дешевый раствор стал спасением — больше не "хлюпаю" вантузомfreepik.com

Засор в раковине на кухне — проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждая хозяйка. Благо, справиться с ней можно подручными средствами, которые наверняка уже есть в доме.

Хозяйки по достоинству оценили простой метод, который не оставит от засора и следа. Самодельный состав заливают в слив на ночь, а утром просто промывают трубы горячей водой.

Для приготовление смеси понадобится 3 таблетки для посудомоечной машины, 100 г пищевой соды и 3 литра кипятка. Подойдут даже самые дешевые таблетки.

Соду и таблетки кладут в кипяток. При помощи толкушки таблетки измельчают. Состав перемешивают до растворения частиц моющего средства. Получившуюся жидкость выливают в слив и оставляют поработать на ночь.

На утро раковина будет избавлена от засора, а бонусом — еще и сверкать чистотой. Таблетки и сода прекрасно разъедают жировые отложения, которые и становятся причиной пробок в трубах, пишет портал hibiny.ru.

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