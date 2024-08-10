"5 ложек чистоты": горничные поделились советом, что нужно засыпать на ночь в унитаз, чтобы утром он сверкал как новый

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Опытные горничные и хозяйки точно знают, как навести чистоту до блеска. Привести унитаз в идеальное состояние можно и без дорогостоящих чистящих средств, делится портал hibiny.ru. Чтобы унитаз был как новенький, будет достаточно обычной соли. Об этом сообщает дзен-канал «Хозяйка» со ссылкой на горничную отеля.

Как же правильно применять лайфхак?

Для начала нужно убрать воду из колена унитаза. Можно просто протолкнуть ее ершиком в трубу. Далее — нанести на внутреннюю поверхность унитаза пять столовых ложек соли. В таком виде унитаз нужно оставить на несколько часов, а лучше и удобнее на ночь.

Утром почистить унитаз ершиком. После чего нажать кнопку слива. Чистить унитаз таким способом рекомендуется раз в месяц.

Кроме того, еще одним весьма эффективным средством для чистки унитаза является лимонная кислота.

Применять ее нужно так: убрать воду из колена унитаза, налить 200 миллилитров горячей воды 40−45 градусов. Насыпать в воду две чайные ложки лимонной кислоты, оставить на полчаса. После — почистить ершиком и смыть.

Также можно использовать содуи уксус. Для этого способа воду из унитаза убирать не нужно. Понадобится залить стакан уксуса, насыпать полстакана соды и сразу почистить получившимся раствором.

А вот для чистки сливного бачка можно использовать лимонку или уксус. Два пакетика лимонной кислоты растворить в небольшом количестве горячей воды, вылить в бачок, через час спустить воду. Либо можно налить в бачок стакан уксуса и через 40−50 минут спустить воду.