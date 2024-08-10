До +33 градусов: синоптики дали прогноз, когда вернется жара. Ждать осталось всего ничего
- 09:20 10 августа
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- Служба новостей
Похолодание, которое накрыло Центральную Россию после проливных дождей, вскоре уступит место 30-градусной жаре. В Москве потепление начнется уже к концу недели.
Согласно ведущему специалисту Центра погоды «Фобос» Евгению Тишковцу, предстоящие выходные в столице будут весьма жаркими. Уже в пятницу температура начнет подниматься до 23-28 градусов, с последующим увеличением.
К выходным центр этого атмосферного максимума переместится в столичный регион. Приток холодного воздуха прекратится, северный ветер утихнет, облака рассеются, и мощное летнее солнце начнет стремительно нагревать воздух у земли, как объяснил специалист.
По словам Тишковца, в субботу утром температура составит около +11-16 градусов, а к вечеру воскресенья поднимется до +15-20. Однако днем ожидается значительное потепление: от +28 до +33 градусов.
«Скандинавское лето уступит место субтропической 30-градусной жаре», — отметил синоптик.
Если говорить о климатических нормах, то они будут превышены на 5-6 градусов. Такая погода необычна для Центральной России в конце июня и больше напоминает субтропический климат Сочи, подчеркнул Тишковец. Он также предупредил о повышении уровня ультрафиолетового излучения до опасного, как сообщило РИА Новости.
Ранее стало известно, что самыми прохладными днями в эту неделю будут среда и четверг. В эти дни ожидается снижение атмосферного давления и максимальная дневная температура не превысит +21 градуса.