Моя мама гений, посоветовала мне этот порошок: в августе обрабатываю смородину и получаю обильный урожай крупной ягоды

Как правильно ухаживать за смородиной Порошок уничтожит всех вредителей, сведет к минимуму болезни и даст необходимые микроэлементы растению. Делюсь с вами этим секретом. Он простой, но действенный. Сделать его вы сможете сами.

Порошок состоит из трех натуральных ингредиентов: табачной пыли, древесной смолы и диатомит садовый. Расскажу для чего каждый. Табачная пыль очень действенное средство от любых насекомых, древесная смола полезная подкормка, а диатомит садовый природный инсектицидом, который подавляет патогенную флору. Кроме того именно этот ингредиент усиливает и без того мощную смесь, а благодаря высокому содержанию кремния в следующем году цветение и плодоношение у вашей смородины будет сильным как никогда.

В детстве у нас росла смородина. Было ее немного, но нам хватало и полакомиться и на зиму закатать, если кто-то заболеет. Всегда много было ее у нас. А все благодаря стараниям моей мамочки. Каждый год в августе она сама делала средство, которым обрабатывала несколько кустов смородины.

Теперь рецепт: табачной пыли – 1 л, древесной золы (просеянной) 2 стакана, садового диатомита в порошке - 1 литр. Все перемешайте.

Еще одна хитрость. Перед тем, как обработать кусты я их опрыскиваю из пульверизатора или лейки, а потом засыпаю «с головы до ног» вместе с прикорневой зоной. Чтобы усилить эффект, эту процедуру повторяйте 3-4 раза: в августе, сентябре и октябре.