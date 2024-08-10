Что сажать и пересаживать в августе: 7 красивых растений
- 07:13 10 августа
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Эффектный многолетник популярен у садоводов благодаря ярким синим, фиолетовым, розовым и белым цветам. Предпочитает хорошо дренированную плодородную почву. Лучше всего высаживать его на солнечных участках, защищенных от сильного ветра. Из ухода требуется регулярный, не слишком обильный полив, а также периодическое рыхление земли. В августе дельфиниум сажают семенами или делением куста: так он лучше укоренится и адаптируется к наступающей зиме. На следующий год — зацветет, пишет ivd.ru.
Маргаритки
Эти очаровательные многолетники прекрасно смотрятся как на клумбах, так и в кашпо. Маргаритки предпочитают хорошо дренированную почву и солнечные полянки, но могут расти и в полутени. Уход за ними прост: регулярный полив, особенно в засушливые периоды, и удаление увядших цветов для стимулирования нового цветения. Цветы высаживают в открытый грунт с мая по начало августа. Они легко приживаются и быстро зацветают.
Сирень
Сирень наполняет сад тонким сладким ароматом и добавляет нежных сиреневых красок. Лучше всего кустарник приживается в нейтральной или слегка щелочной почве. Любит солнечные места, но подойдет и полутень. Сирени требуется умеренный полив. Сажать ее можно весной, в мае, или в конце лета, со второй половины августа по конец сентября. Кустик помещают в подготовленную ямку, желательно добавить компост для подпитки корневой системы. После высадки растение нужно обильно полить.
Пионы
Пионы — одни из самых красивых и популярных многолетних цветов для сада. Они предпочитают хорошо дренированную, богатую органикой почву с нейтральной или слабокислой реакцией. Идеальное место для пионов — солнечный участок без сквозняков. Важно регулярно их поливать, но при этом избегать застоя воды, особенно в период цветения. В конце лета цветы можно пересаживать и делить. Для этого куст выкапывают, аккуратно разделяют корневища с почками роста и переносят на новое место. Посадочные ямки должны быть достаточно глубокими. После обильно поливают и мульчируют почву, чтобы дольше сохранить в ней влагу.
Астильба
Астильба — красивое многолетнее растение с ажурными листьями и пышными метельчатыми соцветиями. Она любит влажную почву и тенистые уголки. Базовый уход включает регулярный полив и мульчирование. В августе-сентябре астильбу принято пересаживать. Корневища делят так, чтобы на каждом было по несколько почек, и сажают в ямки — так же, как пионы. Затем поливают. Астильба быстро приживается и обильно цветет.
Можжевельник
Красивый вечнозеленый кустарник украшает сад и делает его более ярким в течение всего года. Прекрасно сочетается с другими хвойными, декоративными травами и цветами. Уход требуется минимальный: умеренный полив в засушливые периоды и периодическое мульчирование почвы. В конце лета можжевельник высаживают в грунт, чтобы он успел прижиться до наступления зимних морозов. Ему нужно место с хорошей циркуляцией воздуха, а в почву желательно добавить песок для лучшего дренажа.
Гиацинты
Яркие весенние цветы известны ароматными соцветиями самых разных оттенков. Для активного роста им требуется хорошо дренированная почва, богатая питательными веществами. Уход включает регулярный, но умеренный полив, особенно во время цветения, и удаление увядших цветоносов. Оптимально высаживать гиацинты с конца августа по ноябрь — в зависимости от климата. Важно сделать это не слишком рано, иначе они успеют прорасти до наступления зимы и встретят холода ослабленными. Если нужно замедлить рост, минимально поливайте растение и сразу удаляйте цветоносы.