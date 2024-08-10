Что сажать и пересаживать в августе: 7 красивых растений

Фото из архива "Про Города"

Эффектный многолетник популярен у садоводов благодаря ярким синим, фиолетовым, розовым и белым цветам. Предпочитает хорошо дренированную плодородную почву. Лучше всего высаживать его на солнечных участках, защищенных от сильного ветра. Из ухода требуется регулярный, не слишком обильный полив, а также периодическое рыхление земли. В августе дельфиниум сажают семенами или делением куста: так он лучше укоренится и адаптируется к наступающей зиме. На следующий год — зацветет, пишет ivd.ru. Маргаритки Эти очаровательные многолетники прекрасно смотрятся как на клумбах, так и в кашпо. Маргаритки предпочитают хорошо дренированную почву и солнечные полянки, но могут расти и в полутени. Уход за ними прост: регулярный полив, особенно в засушливые периоды, и удаление увядших цветов для стимулирования нового цветения. Цветы высаживают в открытый грунт с мая по начало августа. Они легко приживаются и быстро зацветают.

Сирень Сирень наполняет сад тонким сладким ароматом и добавляет нежных сиреневых красок. Лучше всего кустарник приживается в нейтральной или слегка щелочной почве. Любит солнечные места, но подойдет и полутень. Сирени требуется умеренный полив. Сажать ее можно весной, в мае, или в конце лета, со второй половины августа по конец сентября. Кустик помещают в подготовленную ямку, желательно добавить компост для подпитки корневой системы. После высадки растение нужно обильно полить.

Пионы

Пионы — одни из самых красивых и популярных многолетних цветов для сада. Они предпочитают хорошо дренированную, богатую органикой почву с нейтральной или слабокислой реакцией. Идеальное место для пионов — солнечный участок без сквозняков. Важно регулярно их поливать, но при этом избегать застоя воды, особенно в период цветения. В конце лета цветы можно пересаживать и делить. Для этого куст выкапывают, аккуратно разделяют корневища с почками роста и переносят на новое место. Посадочные ямки должны быть достаточно глубокими. После обильно поливают и мульчируют почву, чтобы дольше сохранить в ней влагу.

Астильба

Астильба — красивое многолетнее растение с ажурными листьями и пышными метельчатыми соцветиями. Она любит влажную почву и тенистые уголки. Базовый уход включает регулярный полив и мульчирование. В августе-сентябре астильбу принято пересаживать. Корневища делят так, чтобы на каждом было по несколько почек, и сажают в ямки — так же, как пионы. Затем поливают. Астильба быстро приживается и обильно цветет.

Можжевельник

Красивый вечнозеленый кустарник украшает сад и делает его более ярким в течение всего года. Прекрасно сочетается с другими хвойными, декоративными травами и цветами. Уход требуется минимальный: умеренный полив в засушливые периоды и периодическое мульчирование почвы. В конце лета можжевельник высаживают в грунт, чтобы он успел прижиться до наступления зимних морозов. Ему нужно место с хорошей циркуляцией воздуха, а в почву желательно добавить песок для лучшего дренажа.

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