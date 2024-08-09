Нет горячей воды и отопления: в Сыктывкаре помещение для приюта "Кошки за окошком" пришло в негодность

Приют для травмированных и больных животных "Кошки за окошком" нуждается в ремонте после 12 лет эксплуатации. В помещении нет горячей воды, канализации и отопления, из-за чего могут возникать эпидемии. Капитальная стена разрушается, электричество часто выключается, зимой замерзает трубопровод с холодной водой, контейнер для мусора находится далеко, и каждое лето приходится менять гнилые доски у входа.

Недавнее поступление 40 кошек стало серьезным испытанием для волонтеров. Они уже 6 месяцев ищут новое помещение, но аренда стоит от 70 тыс. руб. в месяц. Есть возможность купить помещение за 3,5 млн руб., но собрано только 150 тыс. руб. Активисты решили копить пожертвования и не тратить их на текущие нужды приюта. Помочь животным можно по ссылке.