"В августе нас ждет климатический кошмар": синоптики дали новый прогноз на конец лета

Специалисты в области метеорологии опубликовали обновленный прогноз на август для различных регионов России. По их мнению, в конце лета в ряде областей страны начнутся экстремальные погодные условия, что станет серьёзным испытанием для местного населения, сообщает PRIMPRESS.

Эксперты Gismeteo прогнозируют существенные изменения климатических условий в большинстве регионов России в последний летний месяц. Если июнь и июль были отмечены аномальной жарой и засухой, то август обещает быть совершенно другим — концовка лета характеризуется обильными осадками.