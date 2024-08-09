Выгонят с самолета прямо со всеми вещами: авиакомпании придумали новую ловушку для пассажиров
- 00:00 10 августа
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- Служба новостей
Покупка авиабилетов и планирование поездок часто связаны с волнением и предвкушением, но иногда возникают ситуации, когда ручная кладь пассажира не соответствует установленным правилам авиакомпании. В таких важных случаях знать свои права и владеть их защитой.
Законодательные аспекты
По закону, если в момент посадки определяется, что размеры или вес ручной клади пассажира превышают допустимые лимиты, но пассажир согласен оплатить перевозку багажа, авиакомпания не имеет права отказать в посадке. Каждый перевозчик сам устанавливает параметры багажа, который можно взять с собой в салон..
Проверка багажа на регистрацию
Перед полетом багаж теперь соответствует габаритам и весу, установленным авиакомпанией. Если ручная кладь не пройдет досмотр, сотрудники могут предложить пассажиру оплатить ее как зарегистрированный багаж. Это стандартная процедура, и в случае оформления пассажиром оплаты, отказ в перевозке будет незаконным..
Как защитить свои права в случае конфликта с авиакомпанией
- Получите письменный отказ : Если вы отказываетесь от посадки из-за размера собственных кладов, попросите предоставить письменный отказ с указанием причин.
- Документируйте ситуацию : прекратите процесс общения с сотрудниками авиакомпании по видео. Это может служить доказательством в вашей пользу в ходе судебного разбирательства.
- Сохраняйте все документы : все билеты и посадочные талоны, необходимые для подтверждения ваших расходов и обстоятельств.
- Напишите претензию на авиакомпанию : если вы откажетесь в посадке, запишите претензию на имя авиакомпании, потребуйте возмещения расходов и компенсации морального ущерба..
Судебная практика
Если дело доходит до суда, юридическая практика часто оказывается со стороны пассажиров, особенно если авиакомпания не имеет возможности оплатить дополнительный багаж. В таких случаях компенсация может включать в себя возврат стоимости билетов, оплату морального ущерба и судебных издержек..
Знание своих прав и умение использовать антивирусы помогут избежать многих неприятностей во время авиаперелетов. Вооружившись этой информацией, вы сможете не только сэкономить время и деньги, но и обеспечить себе более комфортное и приятное путешествие, пишет pg12.ru.