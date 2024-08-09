Выгонят с самолета прямо со всеми вещами: авиакомпании придумали новую ловушку для пассажиров

Фото из архива "Про Города"

Покупка авиабилетов и планирование поездок часто связаны с волнением и предвкушением, но иногда возникают ситуации, когда ручная кладь пассажира не соответствует установленным правилам авиакомпании. В таких важных случаях знать свои права и владеть их защитой. Законодательные аспекты

По закону, если в момент посадки определяется, что размеры или вес ручной клади пассажира превышают допустимые лимиты, но пассажир согласен оплатить перевозку багажа, авиакомпания не имеет права отказать в посадке. Каждый перевозчик сам устанавливает параметры багажа, который можно взять с собой в салон..

Проверка багажа на регистрацию

Перед полетом багаж теперь соответствует габаритам и весу, установленным авиакомпанией. Если ручная кладь не пройдет досмотр, сотрудники могут предложить пассажиру оплатить ее как зарегистрированный багаж. Это стандартная процедура, и в случае оформления пассажиром оплаты, отказ в перевозке будет незаконным..

Как защитить свои права в случае конфликта с авиакомпанией

Получите письменный отказ : Если вы отказываетесь от посадки из-за размера собственных кладов, попросите предоставить письменный отказ с указанием причин.

Документируйте ситуацию : прекратите процесс общения с сотрудниками авиакомпании по видео. Это может служить доказательством в вашей пользу в ходе судебного разбирательства.

Сохраняйте все документы : все билеты и посадочные талоны, необходимые для подтверждения ваших расходов и обстоятельств.

Напишите претензию на авиакомпанию : если вы откажетесь в посадке, запишите претензию на имя авиакомпании, потребуйте возмещения расходов и компенсации морального ущерба..

Судебная практика

Если дело доходит до суда, юридическая практика часто оказывается со стороны пассажиров, особенно если авиакомпания не имеет возможности оплатить дополнительный багаж. В таких случаях компенсация может включать в себя возврат стоимости билетов, оплату морального ущерба и судебных издержек..