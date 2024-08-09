Перемолотые рога и копыта в тесте: Роскачество назвало худшие марки пельменей

Согласно масштабному исследованию Роскачества, потребителям стоит проявлять особую осторожность при выборе пельменей. Эксперты проверили 20 популярных марок этого продукта по многим критериям, включая натуральность сырья, безопасность и наличие вредных веществ. Результаты оказались довольно тревожными. Так, в пельменях трех производителей - "ВкусВилл", "Мясновъ" и "Рестория" - состав был признан натуральным. Однако в пельменях "ВкусВилл" обнаружили листерии, а в "Рестории" - сальмонеллу. Эти опасные бактерии могут вызвать серьезные пищевые отравления.

В продукции других марок также были выявлены нежелательные компоненты. В пельменях "Сибирская коллекция" и "Цезарь" нашли следы антибиотиков, а в "Ложкаревъ" - пестициды. Кроме того, эксперты установили несоответствие маркировки фактическому содержанию мяса в пельменях "Мираторг" и "Останкино".

Эти результаты вызвали широкий общественный резонанс. Многие потребители высказали озабоченность качеством пельменей и призвали производителей к большей ответственности.

Сами производители утверждают, что тщательно контролируют качество своей продукции и используют только безопасные ингредиенты. Они объясняют обнаруженные пестициды и антибиотики тем, что сельскохозяйственное сырье могло быть загрязнено.

Специалисты Роскачества рекомендуют покупателям очень внимательно изучать состав пельменей, отдавая предпочтение продукции проверенных брендов. Также важно соблюдать правила хранения и приготовления, чтобы избежать пищевых отравлений.

При выборе качественных пельменей стоит обращать внимание на состав (доля мяса не менее 60%, использование муки высшего сорта), внешний вид (правильная форма, равномерный цвет, мясной аромат), маркировку (производитель, дата изготовления), отзывы других потребителей и адекватную цену.

Соблюдение этих рекомендаций поможет выбрать вкусные и безопасные пельмени, сохранив здоровье и доставив удовольствие себе и близким. Здоровье и безопасность должны быть главными критериями при покупке продуктов питания.

Чтобы проверить достоверность информации на этикетках пельменей до покупки, потребители могут предпринять следующие шаги:

Внимательно изучить состав:

Обратить внимание на процентное содержание мяса - оно должно составлять не менее 60% от общего состава.

Проверить, что в тесте используется мука высшего сорта, яйца и вода без добавок.

Убедиться в отсутствии в составе искусственных ингредиентов, консервантов, ароматизаторов и других пищевых добавок.

Ознакомиться с маркировкой:

Обратить внимание на бренд производителя и его репутацию.

Проверить дату изготовления и срок годности, соответствие условий хранения.

Сверить информацию на упаковке с требованиями действующих нормативов.

Изучить отзывы:

Почитать комментарии других покупателей об интересующем бренде пельменей.

Обратить внимание на жалобы на качество, безопасность или вкусовые характеристики.

Сравнить цены:

Оценить, соответствует ли стоимость пельменей их заявленному качеству.

Учитывать, что очень низкая цена может быть признаком использования низкосортного или фальсифицированного сырья.

При наличии сомнений:

Проконсультироваться с экспертами или представителями Роскачества.

Обратиться в органы контроля качества для проведения независимой экспертизы.