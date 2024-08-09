Никогда не замораживаю зеленый лук, а использую этот метод: вкус и аромат сохраняются на всю зиму

Каждый дачник ждёт лета, чтобы лакомиться свежими фруктами и овощами со своего огорода. Особенно зеленым луком, который можно добавлять во множество блюд. Но порой хозяйки задумываются: как сохранить урожай этой культуры подольше, сообщает портал hibiny.ru.

Самым простым и всем известным способом является заморозка. Однако стоит помнить, что замораживать лук нужно сухим, чтобы он не потерял своего аромата и структуры. Поэтому перед нарезкой и заморозкой хорошо просушите зелень.