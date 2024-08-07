Команда туристов из Коми привезла несколько наград из Республики Северная Осетия - Алания
- 01:00 8 августа
- 0+
- Инесса Богатая
В Республике Северная Осетия - Алания завершился Всероссийский слет юных туристов, куда приехали команды из 29 регионов страны. Представители Коми достигли впечатляющих успехов, завоевав ряд наград.
Самым сложным испытанием оказался спортивный поход по Северной Осетии, в котором команда Коми заняла первое место. Лада Горячевская отличилась на конференции с докладом о характеристиках вод реки Собь (Полярный Урал), а Ольга Карабут оказалась лучшей в конкурсе чтецов.
Команда Коми также добилась успехов в конкурсе стенгазет, краеведческой викторине и соревнованиях по туристическим должностям. Руководители команды, Серафима Кудрина и Оксана Кузьминская, получили Благодарственные письма от Министерства просвещения России. Эти мероприятия направлены на выявление и развитие талантливой молодежи в рамках национального проекта "Образование".