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Команда туристов из Коми привезла несколько наград из Республики Северная Осетия - Алания

Команда туристов из Коми привезла несколько наград из Республики Северная Осетия - АланияФото Минобрнауки Коми

В Республике Северная Осетия - Алания завершился Всероссийский слет юных туристов, куда приехали команды из 29 регионов страны. Представители Коми достигли впечатляющих успехов, завоевав ряд наград.

Самым сложным испытанием оказался спортивный поход по Северной Осетии, в котором команда Коми заняла первое место. Лада Горячевская отличилась на конференции с докладом о характеристиках вод реки Собь (Полярный Урал), а Ольга Карабут оказалась лучшей в конкурсе чтецов.

Команда Коми также добилась успехов в конкурсе стенгазет, краеведческой викторине и соревнованиях по туристическим должностям. Руководители команды, Серафима Кудрина и Оксана Кузьминская, получили Благодарственные письма от Министерства просвещения России. Эти мероприятия направлены на выявление и развитие талантливой молодежи в рамках национального проекта "Образование".

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