В Сыктывкаре мужчина угрожал расправой сотруднику цветочного магазина: злоумышленника задержали
- 21:45 7 августа
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- Инесса Богатая
В Эжве сотрудники полиции оперативно задержали человека, подозреваемого в угрозе убийства продавца цветочного магазина, сообщает пресс-служба МВД по Коми.
В оперативное подразделение "Эжвинский" УМВД России по Сыктывкару поступило заявление от продавца цветочного магазина 2002 года рождения, связанное с агрессивным поведением клиента.
Заявительница рассказала прибывшим на место происшествия полицейским, что в торговое помещение ворвался неизвестный мужчина, который вел себя неадекватно, размахивая ножом, извлеченным из рукава джемпера, и угрожал ей убийством. Как только нарушитель покинул помещение, девушка заперлась изнутри и вызвала полицию.
Сотрудники уголовного розыска в течение дежурных суток установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дачи объяснений. Задержанным оказался ранее судимый житель столицы 1972 года рождения, который не смог объяснить свое поведение, ссылаясь на алкогольное опьянение.
Против нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного Кодекса Российской Федерации (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.