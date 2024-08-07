В Сыктывкаре мужчина угрожал расправой сотруднику цветочного магазина: злоумышленника задержали

Фото из архива "Про Город"

В Эжве сотрудники полиции оперативно задержали человека, подозреваемого в угрозе убийства продавца цветочного магазина, сообщает пресс-служба МВД по Коми. В оперативное подразделение "Эжвинский" УМВД России по Сыктывкару поступило заявление от продавца цветочного магазина 2002 года рождения, связанное с агрессивным поведением клиента.

Заявительница рассказала прибывшим на место происшествия полицейским, что в торговое помещение ворвался неизвестный мужчина, который вел себя неадекватно, размахивая ножом, извлеченным из рукава джемпера, и угрожал ей убийством. Как только нарушитель покинул помещение, девушка заперлась изнутри и вызвала полицию.

Сотрудники уголовного розыска в течение дежурных суток установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дачи объяснений. Задержанным оказался ранее судимый житель столицы 1972 года рождения, который не смог объяснить свое поведение, ссылаясь на алкогольное опьянение.