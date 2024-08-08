Нужно ли поливать помидоры и перец в конце лета
- 07:15 8 августа
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- Служба новостей
В разные периоды развития помидорам и перцу требуется влаги больше или меньше. Чтобы не нанести вред переувлажнением почвы, нужно знать, нужно ли поливать их под конец лета.
"Томаты, растущие в открытом грунте, уже практически не поливаем, ведь на днях их убирать, как дозреют последние плоды. Полейте их только в том случае, если они совсем увядают, а урожай еще не снят. Но много не лейте, воды нужно в этом случае совсем мало, чтобы растения пришли в норму", — советуют специалисты.
В теплице помидоры поливаем, но реже и меньше. В это время им много влаги уже не нужно, поэтому раз в 7 дней орошения будет достаточно.
Перец любит влагу, поэтому в конце лета ему необходим полив – льем под корень. Если нет жары и засухи, достаточно это сделать 1-2 раза в неделю, в противном же случае – каждый день. В дождливый период в поливе необходимости нет, пишет izvmor.ru.