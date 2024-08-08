Нужно ли поливать помидоры и перец в конце лета

В разные периоды развития помидорам и перцу требуется влаги больше или меньше. Чтобы не нанести вред переувлажнением почвы, нужно знать, нужно ли поливать их под конец лета.

"Томаты, растущие в открытом грунте, уже практически не поливаем, ведь на днях их убирать, как дозреют последние плоды. Полейте их только в том случае, если они совсем увядают, а урожай еще не снят. Но много не лейте, воды нужно в этом случае совсем мало, чтобы растения пришли в норму", — советуют специалисты.