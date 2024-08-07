В Сыктывкарской школе нашли "мертвую душу": в один из лицеев города фиктивно устроили работницу
- 20:30 7 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Сыктывкаре прокуратура начала проверку одного из лицеев из-за того, что одна из сотрудниц была фиктивно зачислена в штат. Об этом стало известно из пресс-релиза ведомства.
Согласно предоставленным материалам, табели показывали, что женщина якобы работала в общеобразовательном учреждении с сентября 2022 года по декабрь 2023 года каждый день. На самом же деле она проживала в Египте, а ее обязанности выполняли две другие сотрудницы, которым она пересылала зарплату.
Прокуратура потребовала от лицея внести изменения в данные о трудовой деятельности. Суд удовлетворил эти требования.
Напомним, в Сыктывкаре чиновники проверили готовность школ к новому учебному году. Что было сделано за летний период 2024 года читайте на сайте.