В Сыктывкарской школе нашли "мертвую душу": в один из лицеев города фиктивно устроили работницу

В Сыктывкаре прокуратура начала проверку одного из лицеев из-за того, что одна из сотрудниц была фиктивно зачислена в штат. Об этом стало известно из пресс-релиза ведомства.

Согласно предоставленным материалам, табели показывали, что женщина якобы работала в общеобразовательном учреждении с сентября 2022 года по декабрь 2023 года каждый день. На самом же деле она проживала в Египте, а ее обязанности выполняли две другие сотрудницы, которым она пересылала зарплату.