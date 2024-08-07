Жители Коми смогут самостоятельно отслеживать утечки персональных данных

Цифровая экосистема МТС сообщает о том, что внедрила в сервис «Защитник» функцию поиска утечек персональных данных. Функция уже доступна бесплатно для всех абонентов МТС. С помощью неё пользователи смогут узнать о данных, которые утекли из кредитных организаций, интернет-магазинов и других источников. Также пользователи сервиса будут получать рекомендации о том, как необходимо действовать для сохранности данных.

Мошенники могут воспользоваться персональными данными клиентов, чтобы оформить кредит или украсть деньги. По данным МТС, за полгода у 83 млн пользователей интернет-сервисов данные утекали хотя бы один раз, а у почти у 20 миллионов – два раза. Среди утекших данных могут быть пароли, паспортные данные и другая конфиденциальная информация.