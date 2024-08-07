В Сыктывкаре скончался бывший глава уголовного розыска МВД по Коми

Бывший руководитель управления МВД России по Камчатскому краю и экс-глава уголовного розыска МВД по Республике Коми, Александр Сидоренко, ушел из жизни на 62-м году. В последнее время он проживал в Сыктывкаре и боролся с тяжелой болезнью, сообщает kamchatka.aif.ru

Александр Сидоренко родился 30 сентября 1962 года. В январе 2011 года он был назначен начальником МВД Камчатского края, а с 2002 года руководил управлением уголовного розыска МВД по Республике Коми, также временно исполнял обязанности начальника криминальной милиции республики. Работу в органах внутренних дел он начал в 1985 году, когда занял должность оперуполномоченного в отделении уголовного розыска ОВД Куратовского райисполкома города Сыктывкара.