В Сыктывкаре скончался бывший глава уголовного розыска МВД по Коми
- 17:30 7 августа
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- Инесса Богатая
Бывший руководитель управления МВД России по Камчатскому краю и экс-глава уголовного розыска МВД по Республике Коми, Александр Сидоренко, ушел из жизни на 62-м году. В последнее время он проживал в Сыктывкаре и боролся с тяжелой болезнью, сообщает kamchatka.aif.ru
Александр Сидоренко родился 30 сентября 1962 года. В январе 2011 года он был назначен начальником МВД Камчатского края, а с 2002 года руководил управлением уголовного розыска МВД по Республике Коми, также временно исполнял обязанности начальника криминальной милиции республики. Работу в органах внутренних дел он начал в 1985 году, когда занял должность оперуполномоченного в отделении уголовного розыска ОВД Куратовского райисполкома города Сыктывкара.
Напомним, в конце сентября 2017 года Сидоренко был задержан в елизовском аэропорту. Он провел более двух лет в СИЗО и под домашним арестом. В 2020 году суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, связанными со строительством полицейского вертодрома. Прямой ущерб оценивался в 87, 9 млн рублей, еще 200 млн были потрачены неэффективно. Суд приговорил Сидоренко к пяти годам лишения свободы, однако краевой суд сократил срок наказания до трех лет четырех месяцев.