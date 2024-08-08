Мощнее навоза и древесной золы: посыпьте этим грядки в августе – творит чудеса

Фото из архива "Про Города"

Весна — время активных работ в огороде. Рассада весной требует особого внимания, а грядки весной нуждаются в тщательном уходе. По словам опытных дачников, чтобы обеспечить богатый урожай и здоровый рост растений, важно правильно подкармливать почву. В конце мая существует особый секрет, который может быть даже лучше древесной золы и навоза. Как рассказали эксперты, применение костной муки может значительно улучшить состояние грядок и обеспечить здоровый рост растений. Почему костная мука?

По словам агрономов, костная мука — это натуральное удобрение, богатое фосфором и кальцием, которые необходимы для укрепления корневой системы и развития растений. Она медленно разлагается, постепенно высвобождая питательные вещества, что делает ее идеальной для использования в огороде.

Как использовать костную муку

Подготовка грядок:

Со слов специалистов, перед посыпкой костной муки грядки следует тщательно очистить от сорняков и хорошо разрыхлить почву.

Применение костной муки:

Рассыпьте костную муку по поверхности грядок из расчета 100-200 грамм на квадратный метр.

Внесите муку в почву на глубину около 5-10 см, используя грабли или мотыгу.

Полив:

После внесения удобрения полейте грядки водой, чтобы ускорить процесс впитывания питательных веществ в почву.

Преимущества костной муки

По мнению агрономов, костная мука имеет несколько преимуществ:

Долговременное действие: костная мука медленно разлагается, обеспечивая растения питательными веществами на протяжении всего сезона.

Улучшение структуры почвы: со слов специалистов, костная мука способствует улучшению структуры почвы, делая ее более рыхлой и водопроницаемой.

Экологичность: это натуральное удобрение, которое не загрязняет почву и безопасно для окружающей среды.

По словам экспертов, для достижения наилучших результатов костную муку можно комбинировать с другими органическими удобрениями, такими как компост или перегной. Это обеспечит сбалансированное питание для растений и улучшит их рост и развитие.

Не забывайте также о регулярном поливе и уходе за грядками. По мнению опытных дачников, правильный полив и своевременное удаление сорняков помогут вашим растениям получать все необходимые элементы и радовать вас богатым урожаем.