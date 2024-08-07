Касается всех, кто получает пенсию на карту: неожиданное новое правило уже с сегодняшнего дня

Пенсионеров ожидает новое правило, влияющее на получение пенсий на банковские карты. Финансовый регулятор ввел требования, согласно которым банки должны изменить подход к обслуживанию своих пожилых клиентов. Эксперты представили соответствующие рекомендации, которые фактически ставят банки перед необходимостью действовать по новым правилам. В ближайшее время учреждениям придется адаптироваться к новым условиям. Что изменится для пенсионеров?

Теперь, если банк решит изменить условия обслуживания пенсионных карт, он обязан уведомить каждого пенсионера лично. До сих пор банки могли вносить изменения по договорам, просто публикуя информацию на своем сайте без персонального уведомления клиента.

Новые требования для банков

Контролирующие органы установили, что банки обязаны уведомлять каждого пенсионера о любых изменениях условий обслуживания их карт не менее чем за 15 дней до вступления новых условий в силу. Это позволит пожилым людям принять решение о согласии с новыми условиями или о поиске альтернативных вариантов.

Почему это важно?

Эти нововведения направлены на защиту прав пенсионеров и их информирование. Многие пожилые люди не имеют доступа к интернету или не следят за новостями на сайте банка, поэтому личное уведомление позволит им быть в курсе всех изменений и принимать обоснованные решения.

Как это будет работать на практике?

Уведомление за 15 дней: Банки должны уведомлять пенсионеров минимум за 15 дней до вступления изменений в силу.

Личное уведомление: Уведомление должно быть персональным, адресованным конкретному клиенту, а не общим пресс-релизом на сайте банка.

Возможность выбора: Пенсионеры получат время для обдумывания и решения, согласны ли они с новыми условиями или предпочли бы изменить банк или условия обслуживания.

Реакция банков