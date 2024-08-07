Маринованные огурцы с горчицей на зиму получаются остренькими и невероятно вкусными! Благодаря горчице в маринаде огурчики остаются хрустящими, за что их особенно ценят все любители овощных консервов. А чтобы маринад получился еще ароматнее, лавровый лист, который вы собираетесь положить в банку, предварительно растолките в ступке, пишет портал gastronom.ru.

Шаг 1

Для маринованных огурцов с горчицей на зиму подготовьте две стерилизованные литровые банки. Огурцы тщательно вымойте и вытрите насухо. Обрежьте кончики с двух сторон.