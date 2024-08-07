Маринованные огурцы с горчицей на зиму
- 21:33 7 августа
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Маринованные огурцы с горчицей на зиму получаются остренькими и невероятно вкусными! Благодаря горчице в маринаде огурчики остаются хрустящими, за что их особенно ценят все любители овощных консервов. А чтобы маринад получился еще ароматнее, лавровый лист, который вы собираетесь положить в банку, предварительно растолките в ступке, пишет портал gastronom.ru.
Шаг 1
Для маринованных огурцов с горчицей на зиму подготовьте две стерилизованные литровые банки. Огурцы тщательно вымойте и вытрите насухо. Обрежьте кончики с двух сторон.
Шаг 2
Очистите и нарежьте лук, измельчите укроп. В ступке растолките лавровый лист. Налейте в большую кастрюлю воду, добавьте лук, укроп, сахар и горчицу, перец и лавровый лист. Помешивая, доведите до кипения.
Шаг 3
Положите в маринад огурцы и, осторожно переворачивая их, доведите до кипения на среднем огне. Влейте в кастрюлю уксус, перемешайте и снимите с огня.
Шаг 4
Горячими быстро разложите огурцы по банкам вместе с маринадом. Закатайте банки крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания.