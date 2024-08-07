Одна ложка — и флоксы непрерывно цветут с августа по октябрь: Поливаем и забываем — лепестки ярче, а цветы крупнее

Фото из архива "Про Города"

​Агроном Ксения Давыдова рассказала, чем подкормить флоксы, чтобы добиться пышного длительного цветения. Много времени не потребуется, пишет hibiny.ru. Если растение получит достаточное количество азота, сразу станет наращивать зеленую массу и формировать бутоны. Летом флоксам нужна подкормка с повышенным содержанием калия.

Это удобрение насытит растение полезными веществами и увеличит срок цветения. Окраска лепестков станет ярче, я цветы — крупнее и красивее.

Ингредиенты:

Сульфатная нитрофоска — 1 ст. л.;

вода — 10 л.

Способ приготовления и внесения подкормки: в ведро воды добавляем сульфатную нитрофоску, хорошо размешиваем, настаиваем 2 дня, затем процеживаем и поливаем флоксы.