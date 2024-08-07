Одна ложка — и флоксы непрерывно цветут с августа по октябрь: Поливаем и забываем — лепестки ярче, а цветы крупнее
- 21:30 7 августа
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- Служба новостей
Агроном Ксения Давыдова рассказала, чем подкормить флоксы, чтобы добиться пышного длительного цветения. Много времени не потребуется, пишет hibiny.ru.
Если растение получит достаточное количество азота, сразу станет наращивать зеленую массу и формировать бутоны. Летом флоксам нужна подкормка с повышенным содержанием калия.
Это удобрение насытит растение полезными веществами и увеличит срок цветения. Окраска лепестков станет ярче, я цветы — крупнее и красивее.
Ингредиенты:
- Сульфатная нитрофоска — 1 ст. л.;
- вода — 10 л.
Способ приготовления и внесения подкормки: в ведро воды добавляем сульфатную нитрофоску, хорошо размешиваем, настаиваем 2 дня, затем процеживаем и поливаем флоксы.
Справка: флоксы среднего срока цветения выпускают бутоны с конца июля до середины августа, а поздние цветут с середины августа до поздней осени.