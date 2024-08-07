В Сыктывкар снова приедет музей на колесах "Поезд Победы"
- 15:45 7 августа
- 6+
- Инесса Богатая
В Сыктывкар снова приедет передвижной музей "Поезд Победы". Он будет работать в столице Коми с 11 по 13 августа, затем поедет в Печору, там он пробудет с 14 по 15 августа. Экспозиция рассказывает о героизме советского народа в период Великой Отечественной войны.
Чтобы посетить музей, необходимо зарегистрироваться на сайте poyezd-pobedy.ru. Регистрация открывается за сутки до прибытия поезда. Посещения организуются каждые 5 минут, при этом в одном вагоне могут находиться не более 12 человек. Каждый посетитель может взять с собой еще одного человека.
Часть времени будет посвящена организованным группам детей, членам семей участников СВО, школьникам и представителям других организаций. Экспозиция имеет возрастное ограничение 12+. Дети от 12 лет могут посещать самостоятельно, с 6 до 11 лет — только в сопровождении родителей или законных представителей, дети младше 6 лет — не допускаются. Экскурсия длится 45 минут.
В 2023 году привезена обновленная экспозиция. В предыдущий раз "Поезд Победы" был в Коми в 2022 году.