В Сыктывкаре началась приемка школ к 1 сентября

Фото со страницы Владимира Голдина

В Сыктывкаре стартовала проверка школ перед новым учебным годом. Об этом сообщил мэр города Владимир Голдин в своем телеграм-канале. Как сообщает градоначальник, в рамках подготовки городских образовательных организаций были усилены материально-технические ресурсы, заблаговременно оформлены паспорта готовности к отопительному периоду и зимней эксплуатации.

Кроме того, для обеспечения комфорта и безопасности учащихся соблюдены нормы санитарно-гигиенического, противопожарного и антитеррористического контроля.

Наиболее масштабные ремонтные работы в этом году проведены в 15 школах города, где требовалась реконструкция фасадов и кровель, спортивных и актовых залов, системы освещения, отопления, пищеблоков и вентиляции, а также асфальтирование территории.