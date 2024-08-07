Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре началась приемка школ к 1 сентября

В Сыктывкаре началась приемка школ к 1 сентября Фото со страницы Владимира Голдина

В Сыктывкаре стартовала проверка школ перед новым учебным годом. Об этом сообщил мэр города Владимир Голдин в своем телеграм-канале.

Как сообщает градоначальник, в рамках подготовки городских образовательных организаций были усилены материально-технические ресурсы, заблаговременно оформлены паспорта готовности к отопительному периоду и зимней эксплуатации.

Кроме того, для обеспечения комфорта и безопасности учащихся соблюдены нормы санитарно-гигиенического, противопожарного и антитеррористического контроля.

Наиболее масштабные ремонтные работы в этом году проведены в 15 школах города, где требовалась реконструкция фасадов и кровель, спортивных и актовых залов, системы освещения, отопления, пищеблоков и вентиляции, а также асфальтирование территории.

В целом, за летний период во всех городских школах выполнены работы по косметическому ремонту, улучшению образовательного процесса, включая создание условий для внедрения новых учебных предметов.

...

  • 0

Популярное

Последние новости