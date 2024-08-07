В Сыктывкаре началась приемка школ к 1 сентября
- 13:00 7 августа
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре стартовала проверка школ перед новым учебным годом. Об этом сообщил мэр города Владимир Голдин в своем телеграм-канале.
Как сообщает градоначальник, в рамках подготовки городских образовательных организаций были усилены материально-технические ресурсы, заблаговременно оформлены паспорта готовности к отопительному периоду и зимней эксплуатации.
Кроме того, для обеспечения комфорта и безопасности учащихся соблюдены нормы санитарно-гигиенического, противопожарного и антитеррористического контроля.
Наиболее масштабные ремонтные работы в этом году проведены в 15 школах города, где требовалась реконструкция фасадов и кровель, спортивных и актовых залов, системы освещения, отопления, пищеблоков и вентиляции, а также асфальтирование территории.
В целом, за летний период во всех городских школах выполнены работы по косметическому ремонту, улучшению образовательного процесса, включая создание условий для внедрения новых учебных предметов.