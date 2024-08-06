"Злые люди, змеи, грязь и невкусная еда": россияне разочарованы отдыхом в Абхазии
- 15:15 6 августа
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- Служба новостей
В последнее время все больше российских туристов, посетивших Абхазию, делятся своими разочарованиями от поездки. Одна из путешественниц рассказала в социальных сетях о своем неудачном опыте, отметив, что кроме озера Рица в этой стране нет ничего примечательного.
Женщина призналась, что с детства мечтала побывать в Абхазии, однако реальность не оправдала ее ожиданий. Вопреки распространенному мнению о чистоте моря, вода оказалась такой же, как и в Адлере. Кроме того, цены в местных заведениях настолько завышены, что туристке приходилось брать с собой перекус.
Путешественница также предостерегла от опасности нападения змей, скрывающихся в траве, и отметила, что фотогеничных мест гораздо меньше, чем может показаться на первый взгляд. Местные жители настойчиво предлагают купить мед, и у туристки сложилось впечатление, что гиды сотрудничают с продавцами, намеренно приводя к ним группы. Помимо этого, всем приезжим приходится сталкиваться с серьезными пробками на дорогах.
Женщина подчеркнула наличие мусора, низкий уровень сервиса, невкусную еду и недружелюбное отношение местных жителей. Тем не менее, природа Абхазии произвела на нее приятное впечатление. Туристка высоко оценила чистоту горного воздуха и живописные пейзажи, хотя температура воды в озерах оказалась слишком низкой для купания.
Путешественница порекомендовала ездить по Абхазии на личном автомобиле, чтобы избежать проблем с экскурсоводами, и ни в коем случае не брать с собой детей.
В настоящий момент в Абхазии проходят акции протеста. Местные жители, недовольные новым законом, ведут себя агрессивно, что может затронуть и российских туристов, как ранее сообщало АБН24.