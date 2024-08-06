Уйба попадает в антирейтинг шестую неделю подряд

В то время как глава Коми находится в отпуске, канал «Незыгарь» поставил его на четвертую строчку в списке «Губернаторы под ударом». Владимир Уйба уже шестую неделю подряд фигурирует в данном антирейтинге.

«Уйба (Коми). Глава Коми назначил своим распоряжением А. Виноградова первым заместителем председателя правительства республики. Государственный совет не смог утвердить эту кандидатуру, и Уйба вынужден был провести назначение самостоятельно. Оппозиция утверждает, что такое назначение нарушает закон», – сообщает канал.