Уйба попадает в антирейтинг шестую неделю подряд
- 13:00 6 августа
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- Елизавета Петрова
В то время как глава Коми находится в отпуске, канал «Незыгарь» поставил его на четвертую строчку в списке «Губернаторы под ударом». Владимир Уйба уже шестую неделю подряд фигурирует в данном антирейтинге.
«Уйба (Коми). Глава Коми назначил своим распоряжением А. Виноградова первым заместителем председателя правительства республики. Государственный совет не смог утвердить эту кандидатуру, и Уйба вынужден был провести назначение самостоятельно. Оппозиция утверждает, что такое назначение нарушает закон», – сообщает канал.
Действия Уйбы вызывают много обсуждений и критических замечаний, что существенно сказывается на его положении и имидже в политической сфере. В нынешних обстоятельствах, когда руководитель региона в отпуске, эта ситуация привлекает удвоенное внимание к его политическим решениям и поступкам.