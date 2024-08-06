Исследование МТС: дети в Коми перед сном предпочитают сказки с волшебными героями и счастливым финалом

МТС Медиа и книжный сервис Строки проанализировала интерес жителей Республики Коми к детским книгам. Наиболее востребованным жанром оказались сказки, но только каждый пятый ребенок отдает предпочтения человеку как главному герою книжки.

В исследовании* участвовали родители детей до 9 лет, которым задавали вопросы о том, какие книжки хотят читать и слушать дети. Порядка 90% опрошенных родителей включают или читают сказки детям на ночь. Более 40% родителей сами придумывают сказочные истории и рассказывают их детям. Средняя продолжительность чтения сказок – 20 минут. По формату лидируют бумажные книги со сказками – их выбрали 80% опрошенных, на втором месте аудиокниги (порядка 60%), на третьем – электронные книги (чуть менее 30%).