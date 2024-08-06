Исследование МТС: дети в Коми перед сном предпочитают сказки с волшебными героями и счастливым финалом
- 10:47 6 августа
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- AnnaAnna
МТС Медиа и книжный сервис Строки проанализировала интерес жителей Республики Коми к детским книгам. Наиболее востребованным жанром оказались сказки, но только каждый пятый ребенок отдает предпочтения человеку как главному герою книжки.
В исследовании* участвовали родители детей до 9 лет, которым задавали вопросы о том, какие книжки хотят читать и слушать дети. Порядка 90% опрошенных родителей включают или читают сказки детям на ночь. Более 40% родителей сами придумывают сказочные истории и рассказывают их детям. Средняя продолжительность чтения сказок – 20 минут. По формату лидируют бумажные книги со сказками – их выбрали 80% опрошенных, на втором месте аудиокниги (порядка 60%), на третьем – электронные книги (чуть менее 30%).
Наиболее востребованными оказались русские народные сказки, а также сказки народов мира. Самые популярные русские народные сказки, например, «Теремок» и «Колобок», выбирают 80% родителей и детей. Из сказок народов мира выделяются «Красная шапочка» и «Золушка» - отмечены 70% опрошенных. Также большим спросом пользуются произведения советских писателей – «Приключения Незнайки», а также «Крокодил Гена и его друзья» - их выбрали 50% респондентов. Растет популярность современных российских авторов, которых выбирают 30% опрошенных. Такие произведения можно найти на сервисе Строки: «Приключения необыкновенных принцесс», «Баба Яга на Новый год», «Мышонок Усик», «Скарабей сердца», «Проклятие крокодила».
У детей разного возраста пожелания различаются: дети до 5 лет чаще просят читать сказки и истории про дружбу, причем они хотят видеть главными героями сказочных существ, волшебных персонажей или зверей. Ребенок от 6 лет предпочитает самостоятельно выбирать книги для чтения - как правило, это истории про приключения, в которых главный герой — человек без магических способностей.
Но в целом только 18% всех опрошенных родителей, или примерно каждый пятый, отметили, что ребенок отдает предпочтения человеку как главному герою книжки.