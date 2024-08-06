Что нельзя запекать в фольге — вот 5 продуктов-исключений. Запомните их хорошенько
- 11:05 6 августа
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- Служба новостей
При запекании пищи мы часто используем фольгу для покрытия блюд. Однако оказывается, что её использование может повлиять на вкус некоторых продуктов.
Специалисты издания Daily Meal выделили пять продуктов, которые не рекомендуется готовить в фольге, чтобы не испортить их вкус.
На первом месте в этом списке находится картофель. Мало кто знает, что заворачивание его в фольгу может изменить вкус. Причина кроется в высокой влажности картофеля, которая при запекании конденсируется внутри фольги, делая корнеплод сырым или размягченным.
Такая же рекомендация относится к цитрусовым и помидорам. Их кислый сок разъедает алюминий, что приводит к повреждению фольги. Капуста тоже не рекомендуется для запекания в фольге, так как она может изменить цвет и приобретает металлический привкус.
Также стоит избегать использования таких специй, как паприка, чили и кумин, если блюдо планируется запекать в фольге. Эти приправы вступают в реакцию с фольгой, что изменяет вкус пищи.