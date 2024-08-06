Что нельзя запекать в фольге — вот 5 продуктов-исключений. Запомните их хорошенько

При запекании пищи мы часто используем фольгу для покрытия блюд. Однако оказывается, что её использование может повлиять на вкус некоторых продуктов.

Специалисты издания Daily Meal выделили пять продуктов, которые не рекомендуется готовить в фольге, чтобы не испортить их вкус.