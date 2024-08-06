Желтые подмышки сразу вернут белый вид: блокировка пота на все лето

Желтые пятна подмышками на одежде – проблема, знакомая многим. Они могут появляться из-за пота, дезодорантов или просто со временем. К счастью, существует несколько простых и доступных средств, которые помогут вернуть одежде первоначальную чистоту. Вот несколько эффективных методов для борьбы с этими неприятными пятнами.

Уксус и пищевая сода

Уксус и пищевая сода представляют собой мощное сочетание для удаления пятен. Уксус обладает отбеливающими свойствами, а сода выполняет роль мягкого абразива, помогая убрать загрязнения.

Инструкция:

Нанесите уксус на пятно и оставьте на 15-30 минут. Посыпьте пятно пищевой содой и аккуратно потрите щеткой. Постирайте одежду в обычном режиме. Перекись водорода и сода

Перекись водорода отлично справляется с органическими пятнами, а сода усиливает её действие.

Инструкция:

Смешайте ¼ стакана перекиси водорода с ¼ стакана соды и 1 чайной ложкой средства для мытья посуды. Нанесите смесь на пятно и оставьте на 30 минут. Промойте ткань холодной водой и постирайте как обычно. Лимонный сок и соль

Лимонный сок содержит природные отбеливающие вещества, а соль помогает удалить загрязнения.

Инструкция:

Нанесите лимонный сок на пятно. Посыпьте пятно солью и оставьте на 30 минут. Промойте ткань холодной водой и постирайте. Аспирин

Аспирин не только помогает при головной боли, но и эффективно удаляет пятна.

Инструкция:

Растворите два аспирина в полстакана теплой воды. Нанесите раствор на пятно и оставьте на 2-3 часа. Постирайте одежду в обычном режиме. Сода и перекись водорода

Перекись водорода и сода могут творить чудеса для вашей одежды.

Инструкция:

Сделайте пасту из соды и перекиси водорода. Нанесите пасту на пятно и оставьте на 1 час. Постирайте одежду в обычном режиме.

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