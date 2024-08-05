Жительница Удорского района подарила "трейдерам" свыше 1,4 млн рублей
- 01:00 6 августа
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- Елизавета Петрова
В отделение полиции Удорского района поступило заявление от местной жительницы, 1972 года рождения. Женщина сообщила, что в начале июля этого года она увидела рекламу торговой биржевой платформы в одном из мобильных приложений и проявила к ней интерес. Перейдя по ссылке, она зарегистрировалась на сайте, оставив заявку. Затем ей позвонил незнакомец по видеосвязи, представившийся сотрудником брокерской компании.
Он подробно объяснил механизмы инвестирования и рекомендовал установить специализированное приложение. Для получения значительной прибыли незнакомец посоветовал вложить крупную сумму денег.
На протяжении месяца потерпевшая брала кредиты и переводила деньги различными частями на счета, указанные злоумышленниками. Вскоре ее электронный кошелек на сайте был заблокирован, и дозвониться "специалистам" не удалось. Поняв, что стала жертвой мошенничества, женщина обратилась в полицию. Общий ущерб составил свыше 1,4 млн рублей.