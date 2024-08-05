Жительница Удорского района подарила "трейдерам" свыше 1,4 млн рублей

В отделение полиции Удорского района поступило заявление от местной жительницы, 1972 года рождения. Женщина сообщила, что в начале июля этого года она увидела рекламу торговой биржевой платформы в одном из мобильных приложений и проявила к ней интерес. Перейдя по ссылке, она зарегистрировалась на сайте, оставив заявку. Затем ей позвонил незнакомец по видеосвязи, представившийся сотрудником брокерской компании.

Он подробно объяснил механизмы инвестирования и рекомендовал установить специализированное приложение. Для получения значительной прибыли незнакомец посоветовал вложить крупную сумму денег.