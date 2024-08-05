Жительница Сыктывкара пытается через прокуратуру добиться изъятия своей квартиры в аварийном здании

В Сыктывкаре прокуратура призывает изъять квартиру пенсионерки в аварийном доме на Сысольском шоссе, 54. Это деревянное строение было признано непригодным для проживания еще в 2019 году.

Срок для добровольного сноса здания собственниками истек в 2022 году, и теперь местные власти должны принять решение об изъятии земельного участка под домом и квартир, находящихся в собственности граждан. Однако, администрация города до сих пор не предприняла никаких действий, что заставило пенсионерку обратиться в прокуратуру.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать городскую администрацию изъять земельный участок под указанным домом, а также квартиру заявительницы, и предоставить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с компенсацией за жилое помещение.