Жительница Сыктывкара пытается через прокуратуру добиться изъятия своей квартиры в аварийном здании
- 22:45 5 августа
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре прокуратура призывает изъять квартиру пенсионерки в аварийном доме на Сысольском шоссе, 54. Это деревянное строение было признано непригодным для проживания еще в 2019 году.
Срок для добровольного сноса здания собственниками истек в 2022 году, и теперь местные власти должны принять решение об изъятии земельного участка под домом и квартир, находящихся в собственности граждан. Однако, администрация города до сих пор не предприняла никаких действий, что заставило пенсионерку обратиться в прокуратуру.
Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать городскую администрацию изъять земельный участок под указанным домом, а также квартиру заявительницы, и предоставить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с компенсацией за жилое помещение.
"Суд удовлетворил данные требования. После вступления решения в силу его фактическое исполнение будет проконтролировано прокуратурой", - сообщили в ведомстве.