«Дневник первоклассника», посвященный Победе в ВОВ, издадут в Коми к новому учебному году
- 21:45 5 августа
- 6+
- Елизавета Петрова
«Дневник первоклассника» выпустят в Коми к новому учебному году. Этот проект реализуется с 2014 года. Каждый выход дневника посвящен определенной познавательной тематике.
С 2014 по 2023 годы было издано 10 дневников, посвященных муниципальным образованиям Коми. В них описаны истории каждого района, сведения о Героях Великой Отечественной войны, родившихся в республике, а также рассказано об истории Коми, её культурных и природных достопримечательностях, национальных сказках и легендах, Арктической зоне.
В 2024 году «Дневник первоклассника» будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, подчёркивая вклад республики в это событие. Каждый разворот дневника будет рассказывать о том, как Коми и её жители вносили свой вклад в Победу на фронте и в тылу, как жила республика в военные годы.
Этот дневник будет издан тиражом в 10 тысяч экземпляров, не предназначенных для продажи в магазинах. Они будут вручаться первоклассникам 1 сентября. Печать дневника запланирована на август.