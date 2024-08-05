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«Дневник первоклассника», посвященный Победе в ВОВ, издадут в Коми к новому учебному году

«Дневник первоклассника», посвященный Победе в ВОВ, издадут в Коми к новому учебному годуФото из архива "ПроГород Киров"

«Дневник первоклассника» выпустят в Коми к новому учебному году. Этот проект реализуется с 2014 года. Каждый выход дневника посвящен определенной познавательной тематике.

С 2014 по 2023 годы было издано 10 дневников, посвященных муниципальным образованиям Коми. В них описаны истории каждого района, сведения о Героях Великой Отечественной войны, родившихся в республике, а также рассказано об истории Коми, её культурных и природных достопримечательностях, национальных сказках и легендах, Арктической зоне.

В 2024 году «Дневник первоклассника» будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, подчёркивая вклад республики в это событие. Каждый разворот дневника будет рассказывать о том, как Коми и её жители вносили свой вклад в Победу на фронте и в тылу, как жила республика в военные годы.

Этот дневник будет издан тиражом в 10 тысяч экземпляров, не предназначенных для продажи в магазинах. Они будут вручаться первоклассникам 1 сентября. Печать дневника запланирована на август.

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