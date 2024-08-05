«Дневник первоклассника», посвященный Победе в ВОВ, издадут в Коми к новому учебному году

«Дневник первоклассника» выпустят в Коми к новому учебному году. Этот проект реализуется с 2014 года. Каждый выход дневника посвящен определенной познавательной тематике.

С 2014 по 2023 годы было издано 10 дневников, посвященных муниципальным образованиям Коми. В них описаны истории каждого района, сведения о Героях Великой Отечественной войны, родившихся в республике, а также рассказано об истории Коми, её культурных и природных достопримечательностях, национальных сказках и легендах, Арктической зоне.