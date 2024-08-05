Жители Коми хотели решить свои семейные проблемы и отдали гадалке 3 миллиона рублей

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Прокуратура Коми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении у граждан свыше 3 млн рублей. В 2021 году 30-летняя обвиняемая опубликовала заведомо ложное объявление об оказании оккультных услуг в Интернете. В ответ на это сообщение, женщина за плату обещала помочь гражданам магическими ритуалами решить семейные проблемы.

От действий женщины пострадали 20 человек, понеся ущерб более 3 миллионов рублей. Среди них — двое жителей Республики Коми. Уголовное дело направлено в Волжский городской суд Волгоградской области для рассмотрения по существу.

Заместитель прокурора Республики Коми подтвердил обвинительное заключение по делу 30-летней жительницы Волгоградской области. Ей предъявлены обвинения по чч.1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, включающее значительный ущерб, а также крупный и особо крупный ущерб).