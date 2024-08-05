В Сыктывкаре 67% родителей поддерживают идею тратить остатки маткапитала на сбор детей в школу
- 17:30 5 августа
- 6+
- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре 67% родителей одобрили идею использования остатка материнского капитала для подготовки детей к школе — SuperJob.
Родителям, которые имеют неизрасходованные средства из материнского капитала, больше по душе возможность потратить до 10 тысяч рублей на школьные нужды. Исследование сервиса по подбору высокооплачиваемой работы SuperJob включало ответы матерей и отцов из Сыктывкара.
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу использовать неистраченные остатки маткапитала (до 10 тысяч рублей) на подготовку детей к школе. Согласно опросу, эта идея привлекательна для 67% родителей, тогда как 13% отнеслись к ней негативно.
Многие из них считают сумму недостаточной: «Я уже потратила на ребенка 40 тысяч, и это далеко не все расходы».
Идею чаще поддерживают отцы, чем матери (68% по сравнению с 64%). Ожидаемо, что наибольшее одобрение инициатива нашла среди тех родителей, которые уже частично использовали маткапитал — они рады возможности израсходовать оставшиеся средства. Опрос проводился с 27 июня по 25 июля 2024 года.