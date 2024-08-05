В Сыктывкаре 67% родителей поддерживают идею тратить остатки маткапитала на сбор детей в школу

В Сыктывкаре 67% родителей одобрили идею использования остатка материнского капитала для подготовки детей к школе — SuperJob.

Родителям, которые имеют неизрасходованные средства из материнского капитала, больше по душе возможность потратить до 10 тысяч рублей на школьные нужды. Исследование сервиса по подбору высокооплачиваемой работы SuperJob включало ответы матерей и отцов из Сыктывкара.

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу использовать неистраченные остатки маткапитала (до 10 тысяч рублей) на подготовку детей к школе. Согласно опросу, эта идея привлекательна для 67% родителей, тогда как 13% отнеслись к ней негативно.