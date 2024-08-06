Даю их свекле и моркови в августе, и они сразу растут больше, вкуснее и слаще – именно такой ее любят есть даже в сыром
- 07:15 6 августа
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- Служба новостей
Применяйте эти подкормки для корнеплодов в августе
На улице август, но я вижу, что свекла и морковь недостаточно выросли. Уверен, эта проблема знакома многим огородникам, и вот как ее решить.
В этом мне помогает канал в ВК видео «Цветочные секреты от Елены», автор которого толково объясняет особенности ухода за теми или иными растениями. В это раз она рассказала о подкормке свеклы и моркови для увеличения размера корнеплодов и улучшения их вкуса.
Августовская подкормка включает две стадии: первая влияет на размер корнеплодов, вторая - на их вкус. И так, первый этап включает подкормку монокалий фосфатом, который содержит большое количество фосфора, что влияет на размер корнеплодов. Для усиления эффекта добавляется гумат калия.
Затем вход вступает удобрение с содержанием магния и калия, которые как раз и влияют на сладость плодов. Автор настаивает на том, чтобы не использовать азотистые удобрения во время наливки корнеплодов. Сульфат магния может стать альтернативой, так как содержит магний и помогает сделать морковь сладкой.
Разводите их так, как указано на упаковке, и лейкой поливайте корнеплоды. По словам автора, это работает 100 процентов. Получаются вкусные и сладкие плоды. Именно такие, каке все любят есть в сыром виде!