Спецвыплаты в сумме от 4,5 тысяч до 50 тысяч рублей получат более шести тысяч медработников Коми
- 16:30 5 августа
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- Елизавета Петрова
Медицинские сотрудники в Коми могут рассчитывать на выплаты в диапазоне от 4,5 до 50 тысяч рублей. Об этом сообщило местное отделение СФР. Эти специальные выплаты предоставляются специалистам первичной медицинской помощи, районных, центральных районных и участковых больниц, а также тем, кто работает на станциях и в отделениях скорой помощи.
Сумма выплат варьируется в зависимости от категории медицинского персонала и численности населения, которое обслуживает больница. Каждый месяц отделение СФР распределяет более 100 миллионов рублей.
Отделение фонда по Коми перевыплачивает средства на основании реестров, сформированных медицинскими учреждениями. В реестре указываются данные о сотрудниках, фактически отработанные часы и категория работников (размеры выплат определены нормативно-правовыми актами). Медработникам не требуется предпринимать никаких усилий для получения денег. Средства начисляются в течение семи рабочих дней после подачи реестра в фонд.