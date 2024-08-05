Спецвыплаты в сумме от 4,5 тысяч до 50 тысяч рублей получат более шести тысяч медработников Коми

Медицинские сотрудники в Коми могут рассчитывать на выплаты в диапазоне от 4,5 до 50 тысяч рублей. Об этом сообщило местное отделение СФР. Эти специальные выплаты предоставляются специалистам первичной медицинской помощи, районных, центральных районных и участковых больниц, а также тем, кто работает на станциях и в отделениях скорой помощи.

Сумма выплат варьируется в зависимости от категории медицинского персонала и численности населения, которое обслуживает больница. Каждый месяц отделение СФР распределяет более 100 миллионов рублей.