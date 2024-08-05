Писательница из Коми стала номинантом национальной литературной премии
- 15:45 5 августа
- 6+
- Елизавета Петрова
Анастасия Сукгоева стала одной из 87 конкурсантов, представляющих различные регионы России, которые номинированы на Национальную премию в области детской и подростковой литературы. Об этом сообщают в медиацентре Министерства культуры и архивного дела РК.
Премия учреждена Министерством культуры и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В 2024 году она проводится в семи категориях. Список финалистов будет объявлен 1 сентября, а имена победителей станут известны 4 сентября на Московской международной детской книжной ярмарке.
Книга Анастасии Сукгоевой «Как Саша полюбил детский сад» конкурирует в категории «Лучшее прозаическое произведение для детей». Эта веселая история о мальчике, который, как и многие дети, не любил посещать детский сад, но однажды его отношение кардинально поменялось. Книга учит маленьких читателей доброте, отзывчивости и дружбе.
«Поздравляю Анастасию Сукгоеву с ее включением в список номинантов такой престижной премии. Создание детской литературы требует не только отличного литературного мастерства, но и богатого воображения, искренности и заботы, что важно для маленького читателя. Благодаря этим качествам писатели из Коми создают замечательные истории, которые приносят радость, учат новому и помогают увидеть прекрасное в окружающем мире», — сказала Министр культуры и архивного дела Гульнара Идрисова.
Анастасия Сукгоева является членом Союза писателей России. Она пишет стихи и прозу для детей на русском и коми языках и является лауреатом VIII Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник», региональной литературной премии имени Александра Лужикова и литературного конкурса «Стилисты добра». В числе ее работ книги «Цветущий ёжик», «Вильыш урпи» («Озорная белочка»), «Маленький единорог», «Шалость не удалась, или История о том, как я стал послушным», «По улицам ехал большой чемодан», «Витя и домовёнок», «Попробуй отбери!» и другие.