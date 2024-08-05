Писательница из Коми стала номинантом национальной литературной премии

Анастасия Сукгоева стала одной из 87 конкурсантов, представляющих различные регионы России, которые номинированы на Национальную премию в области детской и подростковой литературы. Об этом сообщают в медиацентре Министерства культуры и архивного дела РК.

Премия учреждена Министерством культуры и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В 2024 году она проводится в семи категориях. Список финалистов будет объявлен 1 сентября, а имена победителей станут известны 4 сентября на Московской международной детской книжной ярмарке.

Книга Анастасии Сукгоевой «Как Саша полюбил детский сад» конкурирует в категории «Лучшее прозаическое произведение для детей». Эта веселая история о мальчике, который, как и многие дети, не любил посещать детский сад, но однажды его отношение кардинально поменялось. Книга учит маленьких читателей доброте, отзывчивости и дружбе.