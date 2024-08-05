«Лучше не брать – подделка»: в Роскачестве сказали, какие бренды продают фальшивый мед
- 23:37 5 августа
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- Служба новостей
Специалисты Роскачества провели новое исследование меда, который производители предлагают россиянам во всех регионах страны, включая и Приморский край, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали эксперты, в этот раз было решено отобрать для проверки образцы меда тех брендов, в продукции которых выявлялись признаки фальсификации во время исследований прошлых лет. Таких оказалось 16.
Все образцы меда были проверены на соответствие сразу нескольким критериям. В частности, эксперты проверили достоверность маркировки, качество меда и его безопасность.
В результате специалисты выявили сразу три вида фальсификации данной продукции. Так, ряд производителей не смогли соблюсти требования ГОСТа на соответствие содержания в меде фруктозы и глюкозы. Некоторые компании поспешили собрать незрелый мед, о чем свидетельствовало низкое содержание в образцах такого компонента, как пролин. Часть образцов не соответствовали заявленному наименованию по ботаническому происхождению.
В итоге эксперты нашли признаки фальсификации того или иного типа в продукции 11 торговых марок. В их числе «Медовая долина», «Каждый день», Spar, «365 дней», «Наша Сибирь», «Дедушкин улей», «О’кей Daily», «Ваш выбор», «Лента», «Просто» и «Медовый край», пишет primpress.ru.