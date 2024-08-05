«Лучше не брать – подделка»: в Роскачестве сказали, какие бренды продают фальшивый мед

Специалисты Роскачества провели новое исследование меда, который производители предлагают россиянам во всех регионах страны, включая и Приморский край, сообщает PRIMPRESS. Как рассказали эксперты, в этот раз было решено отобрать для проверки образцы меда тех брендов, в продукции которых выявлялись признаки фальсификации во время исследований прошлых лет. Таких оказалось 16.

Все образцы меда были проверены на соответствие сразу нескольким критериям. В частности, эксперты проверили достоверность маркировки, качество меда и его безопасность.

В результате специалисты выявили сразу три вида фальсификации данной продукции. Так, ряд производителей не смогли соблюсти требования ГОСТа на соответствие содержания в меде фруктозы и глюкозы. Некоторые компании поспешили собрать незрелый мед, о чем свидетельствовало низкое содержание в образцах такого компонента, как пролин. Часть образцов не соответствовали заявленному наименованию по ботаническому происхождению.