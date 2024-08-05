1 ложка на 3 литра воды: Эликсир для петунии — через 2 недели растение превратится в роскошный цветочный шар

Роскошная петуния будет расти у вас в саду или на балконе, если подкормите ее раствором с лимонной кислоты. Как приготовить это средство читателям издания «Хибины» рассказала агроном Ксения Давыдова, пишет hibiny.ru.



Если вдруг петуния перестала быть яркой и красивой, поможет копеечное средство. Речь идет о лимонной кислоте. Она послужит стимулятором цветения и роста.



Ингредиенты:

Кристаллическая лимонная кислота — 12 г;

вода — 3 л;

железный купорос — 7,5 г.

Приготовление и применение