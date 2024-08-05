1 ложка на 3 литра воды: Эликсир для петунии — через 2 недели растение превратится в роскошный цветочный шар
- 21:33 5 августа
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Роскошная петуния будет расти у вас в саду или на балконе, если подкормите ее раствором с лимонной кислоты. Как приготовить это средство читателям издания «Хибины» рассказала агроном Ксения Давыдова, пишет hibiny.ru.
Если вдруг петуния перестала быть яркой и красивой, поможет копеечное средство. Речь идет о лимонной кислоте. Она послужит стимулятором цветения и роста.
Ингредиенты:
- Кристаллическая лимонная кислота — 12 г;
- вода — 3 л;
- железный купорос — 7,5 г.
Приготовление и применение
Смешиваем все ингредиенты и поливаем цветок получившимся раствором. Через 2 недели наслаждаемся невероятным эффектом.
Зелень станет сочной и яркой. Петуния выпустит десятки новых бутонов.
Справка: для поддержания эффекта регулярно опрыскивайте растение раствором лимонной кислоты (1 столовая ложка на 10 литров воды).