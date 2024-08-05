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1 ложка на 3 литра воды: Эликсир для петунии — через 2 недели растение превратится в роскошный цветочный шар

1 ложка на 3 литра воды: Эликсир для петунии — через 2 недели растение превратится в роскошный цветочный шарФото из архива "Про Города"

Роскошная петуния будет расти у вас в саду или на балконе, если подкормите ее раствором с лимонной кислоты. Как приготовить это средство читателям издания «Хибины» рассказала агроном Ксения Давыдова, пишет hibiny.ru.

Если вдруг петуния перестала быть яркой и красивой, поможет копеечное средство. Речь идет о лимонной кислоте. Она послужит стимулятором цветения и роста.

Ингредиенты:

  • Кристаллическая лимонная кислота — 12 г;
  • вода — 3 л;
  • железный купорос — 7,5 г.

Приготовление и применение

Смешиваем все ингредиенты и поливаем цветок получившимся раствором. Через 2 недели наслаждаемся невероятным эффектом.

Зелень станет сочной и яркой. Петуния выпустит десятки новых бутонов.

Справка: для поддержания эффекта регулярно опрыскивайте растение раствором лимонной кислоты (1 столовая ложка на 10 литров воды).

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