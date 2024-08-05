"Часть квартир в дождливые дни стало затапливать": эжвинцы страдают из-за строительства рядом с их домом новой школы

Эжвинцы обеспокоены риском очередного затопления квартир своего дома из-за врезки в их систему ливнёвки возводимой поблизости здания будущей школы. Законно ли подключение новостроя к системе инженерных коммуникаций многоэтажки и кто допустил это?

В «Про Город» обратились жители столицы Коми из Эжвинского района. Речь о собственниках квадратных метров в доме №9 по улице Весенняя.

- Нашему дому семь лет, поначалу жили без проблем. Дом у нас добротный и управляющая компания хорошо справляется со своими обязанностями. Однако год назад часть квартир нашей многоэтажки в дождливые дни стало затапливать. Мы подозревали, что причиной стал ввод в эксплуатацию в нашем квартале детского сада, - рассказали нашему изданию владельцы жилплощади. – Мы обратились в органы надзоры и там подтвердили, что учреждение образования подключили к нашим сетям. Как нам по итогам проверки сообщили, в мэрию проверяющие направили информацию о недопустимости врезок сторонних зданий к нашим инженерным коммуникациям.

По словам собеседников «Про Города», на днях затопления возобновились. Пострадали четыре квартиры. Расследование, проведенное активом жильцов, привело к застройщику здания школы. Жильцы попросили о помощи свою управляющую компанию. Там «Про Городу» подтвердили, что строители выполнили врезку в ливнёвку 10-этажки. В беседе с руководством управляйки представители застройщика сообщили, что добро в устной форме дали им в ЭМУП «Жилкомхоз», где эту информацию официально не подтверждают.