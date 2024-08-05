"Злые люди, змеи, грязь и невкусная еда": туристы разочарованы своим визитом в Абхазию

В последнее время все больше российских туристов, посетивших Абхазию, делятся своими разочарованиями от поездки. Одна из путешественниц рассказала в социальных сетях о своем неудачном опыте, отметив, что кроме озера Рица в этой стране нет ничего примечательного.

Женщина призналась, что с детства мечтала побывать в Абхазии, однако реальность не оправдала ее ожиданий. Вопреки распространенному мнению о чистоте моря, вода оказалась такой же, как и в Адлере. Кроме того, цены в местных заведениях настолько завышены, что туристке приходилось брать с собой перекус.