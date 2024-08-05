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Две сыктывкарки год водили за нос российский маркетплейс

Две сыктывкарки год водили за нос российский маркетплейсФото "Про Город Сыктывкар"

Две молодые сотрудницы пункта выдачи заказов с маркетплейса в Сыктывкаре стали фигурантками уголовного дела. Кого они обманули, по какой схеме и что им грозит? Выяснил «Про Город».

25-летняя горожанка и ее 20-летняя приятельница целый год обманывали одну из федеральных онлайн-платформ по заказу продукции, воспользовавшись тем, что одна из них работала в пункте выдачи.

Девушки открыли аккаунты на маркетплейсе, где заказывали себе вещи. В пункте выдачи забирали их и при этом оформляли возврат, не оплатив товары. Производителям в коробках они направляли старую одежду.

По подсчетам УМВД России по Сыктывкару, за 95 заказов тандем «наварилися» почти на 235 тысяч рублей.

В отношении ушлых сыктывкарок возбуждено уголовное дело по п. "а", ч.2 ст.158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору). В случае признания судом вины мошенницам грозит до пяти лет лишения свободы.

Дарья Шучалина

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