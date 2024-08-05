Две сыктывкарки год водили за нос российский маркетплейс

Две молодые сотрудницы пункта выдачи заказов с маркетплейса в Сыктывкаре стали фигурантками уголовного дела. Кого они обманули, по какой схеме и что им грозит? Выяснил «Про Город».

25-летняя горожанка и ее 20-летняя приятельница целый год обманывали одну из федеральных онлайн-платформ по заказу продукции, воспользовавшись тем, что одна из них работала в пункте выдачи.