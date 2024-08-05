По подозрению в оправдании теракта в "Крокус Сити Холле" арестована жительница Корткеросского района
- 14:45 5 августа
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- Елизавета Петрова
По подозрению в оправдании теракта в "Крокус Сити Холле" арестована жительница Коркеросского района. Суд сообщает о подозрении её в публичном оправдании терроризма через интернет. Об этом сообщает Комиинформ.
Согласно выводам следствия, в конце марта 2024 года она разместила комментарий на открытой странице группы во «ВКонтакте» под постом в память о жертвах теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холл». Этот комментарий был доступен для чтения неограниченному числу пользователей и содержал положительные высказывания в адрес террористов и оправдание их действий.
Решением суда подозреваемая заключена под стражу на два месяца, до 30 сентября. Уголовное дело ведёт следственный отдел по Корткеросскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми. Постановление ещё не вступило в силу.