По подозрению в оправдании теракта в "Крокус Сити Холле" арестована жительница Корткеросского района

По подозрению в оправдании теракта в "Крокус Сити Холле" арестована жительница Коркеросского района. Суд сообщает о подозрении её в публичном оправдании терроризма через интернет. Об этом сообщает Комиинформ.

Согласно выводам следствия, в конце марта 2024 года она разместила комментарий на открытой странице группы во «ВКонтакте» под постом в память о жертвах теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холл». Этот комментарий был доступен для чтения неограниченному числу пользователей и содержал положительные высказывания в адрес террористов и оправдание их действий.