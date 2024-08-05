В Коми по подозрению в контрабанде наркотиков заключили под стражу гражданку Израиля
- 13:45 5 августа
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- Елизавета Петрова
Израильтянка оказалась под стражей по подозрению в крупной наркотической контрабанде. Об этом сообщают в Сыктывкарском городском суде.
Следствие полагает, что Иричук Н., находясь в Израиле, до 12 июля 2024 года незаконно отправила через почтовую службу посылку с наркосодержащими растениями на имя своей родственницы в Усинске, не зная содержания отправления. После этого она прибыла в Россию. 31 июля 2024 года содержимое этой посылки было изъято во время оперативных мероприятий в Усинске.
05 августа 2024 года Сыктывкарский городской суд удовлетворил просьбу следователей избрать меру пресечения в виде заключения под стражу для гражданки Израиля, Иричук Н., подозреваемой в незаконной отправке и перемещении через границу России с членами Таможенного союза ЕвразЭС наркотических растений (п. «в» ч. 2 ст. 229.1, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).
Суд постановил заключить подозреваемую под стражу до 30 сентября 2024 года. При выборе меры пресечения суд учитывал личность подозреваемой и обстоятельства совершенных преступлений.