В Коми по подозрению в контрабанде наркотиков заключили под стражу гражданку Израиля

Израильтянка оказалась под стражей по подозрению в крупной наркотической контрабанде. Об этом сообщают в Сыктывкарском городском суде.

Следствие полагает, что Иричук Н., находясь в Израиле, до 12 июля 2024 года незаконно отправила через почтовую службу посылку с наркосодержащими растениями на имя своей родственницы в Усинске, не зная содержания отправления. После этого она прибыла в Россию. 31 июля 2024 года содержимое этой посылки было изъято во время оперативных мероприятий в Усинске.