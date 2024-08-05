Ухтинец нанес не менее пяти ударов кухонным ножом спящему знакомому

Житель Ухты отправится в места лишения свободы за покушение на убийство спящего знакомого. Об этом сообщают в СУ СКР Коми.

20 марта 2024 года ранее неоднократно судимый 47-летний мужчина употреблял спиртные напитки вместе со своим знакомым. В какой-то момент между ними возник конфликт, и один из мужчин заснул. Воспользовавшись этим, ухтинец нанёс не менее пяти ударов кухонным ножом своему спящему приятелю, в том числе попав в грудную клетку. К счастью, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший остался жив.