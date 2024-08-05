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Ухтинец нанес не менее пяти ударов кухонным ножом спящему знакомому

Ухтинец нанес не менее пяти ударов кухонным ножом спящему знакомомуФото из архива редакции

Житель Ухты отправится в места лишения свободы за покушение на убийство спящего знакомого. Об этом сообщают в СУ СКР Коми.

20 марта 2024 года ранее неоднократно судимый 47-летний мужчина употреблял спиртные напитки вместе со своим знакомым. В какой-то момент между ними возник конфликт, и один из мужчин заснул. Воспользовавшись этим, ухтинец нанёс не менее пяти ударов кухонным ножом своему спящему приятелю, в том числе попав в грудную клетку. К счастью, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший остался жив.

Нападавший свою вину не признал, вместо этого утверждая, что действовал в целях самозащиты от действий пострадавшего. Однако эти доводы были опровергнуты доказательствами, представленными государственным обвинителем.

Ухтинский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 47-летнего агрессора. Мужчину признали виновным в покушении на убийство, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Прокуратура г. Ухты, конкретно её заместитель прокурора, поддержала государственное обвинение.

Суд приговорил жителя г. Ухты к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу. Расследование по данному делу проводилось следственным отделом по г. Ухте СУ СКР по Республике Коми.

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